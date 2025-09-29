Скидки
Главная Футбол Новости

«Пропустили из-за судейки, сломал нам игру». Футболист «Балтики» Петров — о матче с ЦСКА

«Пропустили из-за судейки, сломал нам игру». Футболист «Балтики» Петров — о матче с ЦСКА
Комментарии

Полузащитник «Балтики» Илья Петров остался недоволен судейством в матче 10-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:1). «Балтика» осталась в меньшинстве на 83-й минуте после того, как арбитр встречи показал защитнику Кевину Андраде вторую жёлтую карточку.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

— Из‑за чего пропустили?
— Из‑за судейки.
— Из‑за чего?
— Из‑за судейства. Сломал нам игру. Посадил на желтые карточки, плюс в первые пять минут сразу дал семь фолов в одну сторону. Дальше посмотрим, что будет, — сказал Петров в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 21 очко. «Балтика», в свою очередь, находится на шестом месте, набрав 17 очков.

