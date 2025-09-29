Солари веселил сына Маркиньоса, Павлюченкова наносила первый удар. Фото победы «Спартака»
Поделиться
28 сентября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» прошёл матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Пари Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Пари НН» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт в матче. На 36-й минуте полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш удвоил преимущество хозяев. На 64-й минуте Жедсон оформил дубль и довёл счёт до крупного.
Комментарии
- 29 сентября 2025
-
09:53
-
09:40
-
09:27
-
09:25
-
09:19
-
09:15
-
09:10
-
08:45
-
08:30
-
08:26
-
08:15
-
08:14
-
08:10
-
08:08
-
08:00
-
07:58
-
07:55
-
07:25
-
07:11
-
06:56
-
06:50
-
06:45
-
06:25
-
05:59
-
05:52
-
05:46
-
05:31
-
04:56
-
04:54
-
04:43
-
04:31
-
04:22
-
04:03
-
03:58
-
03:45