Солари веселил сына Маркиньоса, Павлюченкова наносила первый удар. Фото победы «Спартака»

28 сентября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» прошёл матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Пари Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Пари НН» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт в матче. На 36-й минуте полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш удвоил преимущество хозяев. На 64-й минуте Жедсон оформил дубль и довёл счёт до крупного.