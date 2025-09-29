Глушенков, Жедсон и Дивеев – в сборной 10-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
Поделиться
«Чемпионат» определил символическую сборную 10-го тура МИР РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Ахмата» — три футболиста. По два представителю у «Ростова» и «Спартака». Тренером символической сборной мы выбрали Фабио Челестини (ЦСКА).
Вратарь: Георги Шелия («Ахмат»).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Дмитрий Чистяков, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов»).
Полузащитники: Игорь Дмитриев, Жедсон Фернандеш (оба – «Спартак»), Антон Миранчук («Динамо»), Брайан Мансилья («Ахмат»).
Нападающие: Эгаш Касинтура («Ахмат»), Ильзат Ахметов («Крылья Советов»), Максим Глушенков («Зенит»).
Главный тренер: Фабио Челестини (ЦСКА).
Комментарии
- 29 сентября 2025
-
08:15
-
08:14
-
08:10
-
08:08
-
08:00
-
07:58
-
07:55
-
07:25
-
07:11
-
06:56
-
06:50
-
06:45
-
06:25
-
05:59
-
05:52
-
05:46
-
05:31
-
04:56
-
04:54
-
04:43
-
04:31
-
04:22
-
04:03
-
03:58
-
03:45
-
03:25
-
03:25
-
03:05
-
02:46
-
02:38
-
02:25
-
02:20
-
02:14
-
01:56
-
01:41