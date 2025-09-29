Скидки
Глушенков, Жедсон и Дивеев – в сборной 10-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 10-го тура МИР РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Ахмата» — три футболиста. По два представителю у «Ростова» и «Спартака». Тренером символической сборной мы выбрали Фабио Челестини (ЦСКА).

Вратарь: Георги Шелия («Ахмат»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Дмитрий Чистяков, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов»).

Полузащитники: Игорь Дмитриев, Жедсон Фернандеш (оба – «Спартак»), Антон Миранчук («Динамо»), Брайан Мансилья («Ахмат»).

Нападающие: Эгаш Касинтура («Ахмат»), Ильзат Ахметов («Крылья Советов»), Максим Глушенков («Зенит»).

Главный тренер: Фабио Челестини (ЦСКА).

