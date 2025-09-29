Тренер ЦСКА Челестини высказался о предстоящем дерби со «Спартаком» в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в 11-м туре чемпионата России. Встреча состоится 5 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало – 16:30 мск.

«Я футбольный человек и знаю, насколько важны дерби. Из самых ярких «классико», в которых я участвовал как игрок или тренер, — «Олимпик» — «ПСЖ» во Франции и «Базель» — «Цюрих» в Швейцарии. Это особенные, исключительные матчи с большим напряжением. Так что я жду эту игру, для нас это большой вызов. Но перед «Спартаком» нам ещё предстоит матч с «Локомотивом», в котором мы также планируем победить. В среду проведем игру в Кубке, а потом будем готовиться к дерби», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА на данный момент единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 21 очко. «Спартак», в свою очередь, находится на пятом месте, набрав 18 очков.