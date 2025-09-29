Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Челестини высказался о предстоящем дерби со «Спартаком» в РПЛ

Тренер ЦСКА Челестини высказался о предстоящем дерби со «Спартаком» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в 11-м туре чемпионата России. Встреча состоится 5 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало – 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я футбольный человек и знаю, насколько важны дерби. Из самых ярких «классико», в которых я участвовал как игрок или тренер, — «Олимпик» — «ПСЖ» во Франции и «Базель» — «Цюрих» в Швейцарии. Это особенные, исключительные матчи с большим напряжением. Так что я жду эту игру, для нас это большой вызов. Но перед «Спартаком» нам ещё предстоит матч с «Локомотивом», в котором мы также планируем победить. В среду проведем игру в Кубке, а потом будем готовиться к дерби», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА на данный момент единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 21 очко. «Спартак», в свою очередь, находится на пятом месте, набрав 18 очков.

Материалы по теме
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android