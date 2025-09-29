Сборная Бразилии сыграла с Мексикой вничью на старте молодёжного ЧМ

В ночь с 28 на 29 сентября завершился матч 1-го тура группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Бразилии U20 и сборная Мексики той же возрастной категории. Матч проходил на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» в столице Чили Сантьяго и закончился с ничейным счётом 2:2.

В составе Бразилии забитыми голами отметились полузащитник Рафаэл Коутиньо на 21-й минуте матча и нападающий Луиги на 76-й минуте встречи.

У Мексики забивали голы в этой встрече полузащитник Алексей Домингес, открывший счёт на 10-й минуте, и защитник Диего Очоа, которому удалось сравнять счёт на 86-й минуте матча.