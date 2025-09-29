Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Бразилии сыграла с Мексикой вничью на старте молодёжного ЧМ

Сборная Бразилии сыграла с Мексикой вничью на старте молодёжного ЧМ
Комментарии

В ночь с 28 на 29 сентября завершился матч 1-го тура группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Бразилии U20 и сборная Мексики той же возрастной категории. Матч проходил на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» в столице Чили Сантьяго и закончился с ничейным счётом 2:2.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бразилия U20
Окончен
2 : 2
Мексика U20
0:1 Домингес – 10'     1:1 Коутиньо – 21'     2:1 Луиги – 76'     2:2 Ochoa – 86'    

В составе Бразилии забитыми голами отметились полузащитник Рафаэл Коутиньо на 21-й минуте матча и нападающий Луиги на 76-й минуте встречи.

У Мексики забивали голы в этой встрече полузащитник Алексей Домингес, открывший счёт на 10-й минуте, и защитник Диего Очоа, которому удалось сравнять счёт на 86-й минуте матча.

Материалы по теме
Сборная Испании с поражения от Марокко стартовала на молодёжном чемпионате мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android