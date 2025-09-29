Сборная Бразилии сыграла с Мексикой вничью на старте молодёжного ЧМ
Поделиться
В ночь с 28 на 29 сентября завершился матч 1-го тура группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Бразилии U20 и сборная Мексики той же возрастной категории. Матч проходил на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» в столице Чили Сантьяго и закончился с ничейным счётом 2:2.
U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бразилия U20
Окончен
2 : 2
Мексика U20
0:1 Домингес – 10' 1:1 Коутиньо – 21' 2:1 Луиги – 76' 2:2 Ochoa – 86'
В составе Бразилии забитыми голами отметились полузащитник Рафаэл Коутиньо на 21-й минуте матча и нападающий Луиги на 76-й минуте встречи.
У Мексики забивали голы в этой встрече полузащитник Алексей Домингес, открывший счёт на 10-й минуте, и защитник Диего Очоа, которому удалось сравнять счёт на 86-й минуте матча.
Комментарии
- 29 сентября 2025
-
04:56
-
04:54
-
04:43
-
04:31
-
04:22
-
04:03
-
03:58
-
03:45
-
03:25
-
03:25
-
03:05
-
02:46
-
02:38
-
02:25
-
02:20
-
02:14
-
01:56
-
01:41
-
01:32
-
01:23
-
01:19
-
00:49
-
00:48
-
00:37
-
00:28
-
00:14
-
00:09
-
00:05
- 28 сентября 2025
-
23:47
-
23:45
-
23:27
-
23:17
-
23:07
-
23:05
-
23:01