Сборная Аргентины, играя в меньшинстве с 10-й минуты, победила Кубу в матче МЧМ-2025
Завершился матч 1-го тура молодёжного чемпионата мира (U20), в котором сборная Кубы встречалась с национальной командой Аргентины. Встреча прошла в Чили на стадионе «Вальпараисо» и закончилась победой аргентинской команды со счётом 3:1.
U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Куба U20
Окончен
1 : 3
Аргентина U20
0:1 Сарко – 4' 0:2 Сарко – 41' 1:2 Perez – 45+4' 1:3 Субиабре – 90'
Удаления: нет / Фернандес – 10'
В составе сборной Аргентины дубль оформил Алехо Сарко и ещё один гол на счету Яна Субиабре. Отметим, сборная Аргентины играла в меньшинстве с 10-й минуты матча после того, как прямую красную карточку получил Сантьяго Фернандес. Два гола аргентинцы забили играя в меньшинстве.
Единственный гол за Кубу забил Карел Перес.
В следующем матче сборная Аргентины встретится с Австралией, а Куба проведёт матч с Италией. Игры пройдут 2 и 1 октября соответственно.
