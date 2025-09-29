Скидки
Аэропорт Алма-Аты ярко встретил «Реал» с традиционными угощениями и музыкой

Аэропорт Алма-Аты ярко встретил «Реал» с традиционными угощениями и музыкой
Аудио-версия:
Комментарии

Международный аэропорт Алма-Аты показал тожественную встречу футболистов «Реала», которые прилетели на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Кайратом».

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Международный аэропорт Алма-Аты принял участников Лиги чемпионов УЕФА. Сегодня в южную столицу прибыли игроки испанского клуба «Реал» в рамках главного клубного турнира Европы. Гостей встретили с казахским гостеприимством и радушием. Особое впечатление на футболистов произвело исполнение гимна ЛЧ УЕФА на традиционных казахских инструментах – момент, объединивший любовь к спорту и национальное самобытное звучание», — говорится заявлении аэропорта Алма-Аты.

Матч Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом» состоится завтра, 30 сентября, в Алма-Ате на стадионе «Центральный», начало – в 19:45 мск.

