Флик оценил игру Педри и его взаимодействие с де Йонгом на поле
Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игре полузащитника команды Педри в матче седьмого тура испанского чемпионата с «Реалом Сосьедад» (2:1).
Испания — Примера . 7-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Барселона
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Одриосола – 31' 1:1 Кунде – 43' 2:1 Левандовски – 59'
«Педри — исключительный и выдающийся игрок. Его лидерские качества становятся всё более заметными. Он потрясающий футболист и имеет огромное значение для команды.
Когда он находится на поле, он всегда на месте. Он помогает нам контролировать мяч и чётко понимает, где ему следует быть. Его уровень игры впечатляет. В паре с де Йонгом они прекрасно управляют игрой. Я получаю истинное удовольствие от таких моментов», — приводит слова Флика Marca.
