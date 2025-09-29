Скидки
Флик оценил игру Педри и его взаимодействие с де Йонгом на поле

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игре полузащитника команды Педри в матче седьмого тура испанского чемпионата с «Реалом Сосьедад» (2:1).

Испания — Примера . 7-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Одриосола – 31'     1:1 Кунде – 43'     2:1 Левандовски – 59'    

«Педри — исключительный и выдающийся игрок. Его лидерские качества становятся всё более заметными. Он потрясающий футболист и имеет огромное значение для команды.

Когда он находится на поле, он всегда на месте. Он помогает нам контролировать мяч и чётко понимает, где ему следует быть. Его уровень игры впечатляет. В паре с де Йонгом они прекрасно управляют игрой. Я получаю истинное удовольствие от таких моментов», — приводит слова Флика Marca.

«Барселона» победила «Реал Сосьедад» и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги
