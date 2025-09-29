Скидки
Моуринью: «Челси» со мной и Абрамовичем был клубом-победителем, потом потерял направление
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью перед матчем с «Челси» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов вспомнил о своём периоде работы в лондонском клубе.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
«Челси» Абрамовича, мой «Челси», который мы построили и который держался много лет, был клубом-победителем. Он выигрывал всё — сначала со мной, потом с Карло Анчелотти, Антонио Конте и Томасом Тухелем. Челси был настоящей машиной для побед. Каждый сезон команда брала трофеи.

«Затем произошли большие перемены с безумными вложениями и периодом в несколько лет, когда казалось, что клуб потерял направление — слишком много игроков, слишком много потраченных миллионов, накопление футболистов и команда без чёткой философии. Пару лет было непросто. Для того, кто любит этот клуб, это было тяжело», — приводит слова Моуринью Daily Mail.

Моуринью возглавлял «Челси» 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015 год.

