Конте объяснил поражение «Наполи» в матче с «Миланом»

Конте объяснил поражение «Наполи» в матче с «Миланом»
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды в матче пятого тура Серии А с «Миланом» (1:2).

Италия — Серия А . 5-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 1
Наполи
Неаполь
1:0 Салемакерс – 3'     2:0 Пулишич – 31'     2:1 Де Брёйне – 60'    
Удаления: Эступиньян – 57' / нет

«К сожалению, мы пропустили гол слишком рано. В целом команда могла бы выступить лучше в обеих этих ситуациях.

Начинать матч на «Сан-Сиро» с голом в свои ворота на четвёртой минуте — это непросто. В целом мы придерживались своей игры, и мне понравилось, как команда действовала в первом тайме: мы высоко прессинговали «Милан» и создавали моменты. Однако нам нужно улучшить нашу игру, так как в последнее время мы пропускаем слишком много. Если взглянуть на два гола, которые мы пропустили от «Пизы», и два сегодня, это становится проблемой.

Защита всегда была нашей сильной стороной, поэтому мы должны продолжать работать над ней и стремиться к улучшению. Тем не менее, то, что мы приехали сюда и играли с такой уверенностью против сильного «Милана» на «Сан-Сиро», должно вселять в нас позитивные эмоции. Однако мы прекрасно понимаем, что нам есть над чем работать и как развиваться», — приводит слова Конте DAZN.

