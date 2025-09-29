«Спартак» повторил рекорд ЦСКА по числу крупных побед в чемпионате России
«Спартак» одержал 145-ю крупную победу в чемпионатах России, догнав лидирующий по этому показателю ЦСКА, сообщается в телеграм-канале ЦИФРОСКОП.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10' 2:0 Фернандеш – 36' 3:0 Фернандеш – 64'
В матче 10-го тура чемпионата России «Спартак» разгромил «Пари НН» со счётом 3:0.
После 10-ти туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, записав в свой актив 18 очков. В РПЛ команда не проигрывает на протяжении шести матчей подряд (четыре победы и две ничьи). ЦСКА, в свою очередь, единолично возглавляет турнирный зачёт, набрав 21 очко. Следом идут «Локомотив» и «Краснодар», набрав по 20 очков.
В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч состоится 5 октября.
