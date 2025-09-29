«Весь СНГ будет болеть за нас». Вратарь «Кайрата» Калмурза – о матче с «Реалом» в ЛЧ

Вратарь алматинского «Кайрата» Шерхан Калмурза высказался о предстоящем матче против мадридского «Реала» во 2-м туре общего этапа Лиге чемпионов.

«Это большая ответственность, надо играть не только за клуб. Вся страна смотрит, можно сказать, даже весь СНГ будет болеть за нас. Я считаю, что мы, несмотря на то, что это большой клуб, должны показывать свою игру и показать всем, кто мы, что в Казахстане есть большие таланты и есть футбол» – сказал Калмурза в эфире телеканала Qsport.

18-летний голкипер стал основным в команде после травм Александра Заруцкого и Темирлана Анарбекова.

Матч Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом» состоится 30 сентября, в Алма-Ате на стадионе «Центральный», начало – в 19:45 мск.