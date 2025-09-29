У Рашфорда 6 результативных действий в последних 5 матчах за «Барселону»

Вингер «Барселоны» Маркус Рашфорд помог своей команде победить в домашнем матче 7-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедада». На 43-й минуте он ассистировал Жулю Кунде.

Таким образом, теперь у Рашфорда 6 результативных действий в последних 5 матчах за клуб во всех турнирах. Он также отдавал ассисты в играх с «Реал Овьедо», «Хетафе» и «Валенсией». Плюс к этому на счету англичанина дубль в ворота «Ньюкасла» в Лиге чемпионов.

Напомним, Англичанин был арендован «блауграной» минувшим летом. По сведениям СМИ, «Барселона» рассматривает вариант с выкупом нападающего Маркуса Рашфорда у «Манчестер Юнайтед» в грядущем январе. Сумма возможной сделки может составить около £ 20 млн (€ 23 млн).

