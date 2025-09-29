Скидки
BBC сообщил позицию руководства «МЮ» по будущему Рубена Аморима

Комментарии

Несмотря на неудачу в 6-м туре Премьер-лиги, где «Манчестер Юнайтед» уступил «Брентфорду» со счётом 1:3, клуб по-прежнему выражает доверие главному тренеру Рубену Амориму, сообщает BBC.

По данным источника, совладелец команды Джим Ретклифф считает, что работу португальца следует оценивать по завершении полного сезона, подчеркнув, что в клубе довольны направлением, в котором он движется.

Официальные лица «МЮ» также опровергали слухи о поиске нового наставника, подчеркнув, что на текущий момент вопрос смены главного тренера не рассматривается.

Под руководством Аморима команда набрала 34 очка в 33 матчах АПЛ и пока не смогла ни разу одержать две победы подряд.

Старик отгоняет болельщиков «Манчестер Юнайтед» от балкона

Комментарии
