Довбик после гола в ворота «Вероны» рассказал об отношениях с Гасперини

Довбик после гола в ворота «Вероны» рассказал об отношениях с Гасперини
Центрфорвард «Ромы» Артём Довбик прокомментировал свой гол в матче пятого тура Серии А против «Вероны» (2:0), отметив важность уверенности и доверия со стороны тренера.

Италия — Серия А . 5-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 0
Верона
Верона
1:0 Довбик – 7'     2:0 Соуле – 79'    

«Для нападающего крайне важно чувствовать уверенность, и я рад, что удалось отличиться, пусть и с элементом везения. Это придаёт сил, но главное — победа команды и три очка.

Было много качественных моментов. Вижу прогресс как в физических кондициях, так и во взаимопонимании на поле. Я не загадываю наперёд. Главное — быть готовым к каждому матчу. Гасперини — наш наставник, мы учимся у него каждый день.

Я не опускал рук, ждал момента и использовал свой шанс. Для меня этот гол многое значит. Мы много говорили с Гасперини, я выкладывался на тренировках, и он это ценит. Рад, что получил возможность проявить себя», — приводит слова украинца Voce Giallo Rossa.

В текущем сезоне у Артёма один гол в четырёх матчах Серии А.

