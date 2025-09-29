Тренер «Барселоны» Флик высказался о победе в матче с «Реалом Сосьедад»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу в матче с «Реал Сосьедад» (2:1) в 7-м туре испанского чемпионата.
Испания — Примера . 7-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Одриосола – 31' 1:1 Кунде – 43' 2:1 Левандовски – 59'
«Нам было очень трудно, но мы заслужили эту победу. Мне очень нравится, как играет моя команда, как она действует на поле. Неважно, если мы немного меняем стартовый состав — все отдаются полностью, и это мне очень импонирует. Я горжусь ими. Это невероятно. Думаю, эта виктория действительно поможет нам продолжать прогрессировать», — приводит слова немецкого тренера официальный сайт клуба.
После этой игры «Барселона» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.
