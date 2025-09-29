Тренер «Барселоны» Флик высказался о победе в матче с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу в матче с «Реал Сосьедад» (2:1) в 7-м туре испанского чемпионата.

«Нам было очень трудно, но мы заслужили эту победу. Мне очень нравится, как играет моя команда, как она действует на поле. Неважно, если мы немного меняем стартовый состав — все отдаются полностью, и это мне очень импонирует. Я горжусь ими. Это невероятно. Думаю, эта виктория действительно поможет нам продолжать прогрессировать», — приводит слова немецкого тренера официальный сайт клуба.

После этой игры «Барселона» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.