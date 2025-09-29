Скидки
Маттейс де Лигт отреагировал на критику тренера «МЮ» Рубена Аморима

Маттейс де Лигт отреагировал на критику тренера «МЮ» Рубена Аморима
Комментарии

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт поделился мнением о критике главного тренера Рубена Аморима после поражения команды от «Брентфорда» в АПЛ (1:3).

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тьяго – 8'     2:0 Тьяго – 20'     2:1 Шешко – 26'     3:1 Йенсен – 90+5'    

«Всегда легко смотреть в сторону тренера, но в конце концов именно игроки на поле должны всё делать», — приводит слова нидерландского защитника ВВС.

В текущем сезоне де Лигт провёл за клуб семь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав после шести сыгранных туров семь очков.

Старик отгоняет болельщиков «Манчестер Юнайтед» от балкона

BBC сообщил позицию руководства «МЮ» по будущему Рубена Аморима
Новости. Футбол
