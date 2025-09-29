Маттейс де Лигт отреагировал на критику тренера «МЮ» Рубена Аморима

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт поделился мнением о критике главного тренера Рубена Аморима после поражения команды от «Брентфорда» в АПЛ (1:3).

«Всегда легко смотреть в сторону тренера, но в конце концов именно игроки на поле должны всё делать», — приводит слова нидерландского защитника ВВС.

В текущем сезоне де Лигт провёл за клуб семь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав после шести сыгранных туров семь очков.

