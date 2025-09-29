Маттейс де Лигт отреагировал на критику тренера «МЮ» Рубена Аморима
Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт поделился мнением о критике главного тренера Рубена Аморима после поражения команды от «Брентфорда» в АПЛ (1:3).
Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тьяго – 8' 2:0 Тьяго – 20' 2:1 Шешко – 26' 3:1 Йенсен – 90+5'
«Всегда легко смотреть в сторону тренера, но в конце концов именно игроки на поле должны всё делать», — приводит слова нидерландского защитника ВВС.
В текущем сезоне де Лигт провёл за клуб семь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав после шести сыгранных туров семь очков.
Старик отгоняет болельщиков «Манчестер Юнайтед» от балкона
