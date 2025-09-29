«Это их проблема, а не моя». Жозе Моуринью высказался о критике в свой адрес

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о том, как воспринимается его карьера и как оцениваются его достижения в последние годы.

«Единственное место, откуда я ушёл с чувством, что там не создавалась история, — это «Фенербахче». Но реалии того клуба немного отличаются от тех стандартов, к которым я привык.

В последнее время мне всё чаще говорят, что я выигрываю меньше трофеев, чем раньше. Возможно, это так. Но сколько тренеров за последние пять лет дважды выходили в финалы еврокубков? Думаю, таких немного — может, двое или трое. А я это сделал.

Часто меня оценивают по тем титулам, которые я завоёвывал раньше, а не по ситуации здесь и сейчас. Но это уже не моя проблема, а их», — приводит слова Моуринью A Bola.

Напомним, последний трофей Жозе Моуринью — Лига конференций УЕФА с «Ромой» в 2022 году.

Моуринью прогулялся на тренировке «Фенербахче» с щенком