Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это их проблема, а не моя». Жозе Моуринью высказался о критике в свой адрес

«Это их проблема, а не моя». Жозе Моуринью высказался о критике в свой адрес
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о том, как воспринимается его карьера и как оцениваются его достижения в последние годы.

«Единственное место, откуда я ушёл с чувством, что там не создавалась история, — это «Фенербахче». Но реалии того клуба немного отличаются от тех стандартов, к которым я привык.

В последнее время мне всё чаще говорят, что я выигрываю меньше трофеев, чем раньше. Возможно, это так. Но сколько тренеров за последние пять лет дважды выходили в финалы еврокубков? Думаю, таких немного — может, двое или трое. А я это сделал.

Часто меня оценивают по тем титулам, которые я завоёвывал раньше, а не по ситуации здесь и сейчас. Но это уже не моя проблема, а их», — приводит слова Моуринью A Bola.

Напомним, последний трофей Жозе Моуринью — Лига конференций УЕФА с «Ромой» в 2022 году.

Моуринью прогулялся на тренировке «Фенербахче» с щенком

Материалы по теме
Президент «Бенфики» раскрыл неожиданно низкую зарплату и клаусулу Жозе Моуринью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android