Травмированный Усман Дембеле рассказал о своём состоянии перед игрой «Барселона» — «ПСЖ»

Обладатель «Золотого мяча» — 2025 вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле прокомментировал ситуацию с рецидивом травмы подколенного сухожилия, полученной в матче 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 со сборной Украины (2:0).

«Сезон только начался, и важно подойти в хорошей форме ко второй его части. Восстановление идёт по плану, чувствую себя всё лучше. Скоро буду готов вернуться на поле», — отметил французский вингер, слова которого приводит RMC Sport.

Напомним, следующим матчем «ПСЖ» будет гостевая игра Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча состоится 1 октября и начнётся в 22:00 мск.

