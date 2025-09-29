Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Травмированный Усман Дембеле рассказал о своём состоянии перед игрой «Барселона» — «ПСЖ»

Травмированный Усман Дембеле рассказал о своём состоянии перед игрой «Барселона» — «ПСЖ»
Комментарии

Обладатель «Золотого мяча» — 2025 вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле прокомментировал ситуацию с рецидивом травмы подколенного сухожилия, полученной в матче 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 со сборной Украины (2:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сезон только начался, и важно подойти в хорошей форме ко второй его части. Восстановление идёт по плану, чувствую себя всё лучше. Скоро буду готов вернуться на поле», — отметил французский вингер, слова которого приводит RMC Sport.

Напомним, следующим матчем «ПСЖ» будет гостевая игра Лиги чемпионов с «Барселоной». Встреча состоится 1 октября и начнётся в 22:00 мск.

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»

Материалы по теме
У «Барселоны» и «ПСЖ» уже 14 травмированных перед матчем в ЛЧ
Истории
У «Барселоны» и «ПСЖ» уже 14 травмированных перед матчем в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android