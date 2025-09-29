«Мы с самого начала ясно дали понять, что хотим его сохранить». Гвардиола — о Савио

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что бразильский вингер Савио готов подписать новый контракт с клубом.

«Мы с самого начала ясно дали понять, что хотим его сохранить… Возможно, предложение было недостаточно хорошим для клуба. Но в его возрасте он уже провёл много матчей в прошлом сезоне, может играть на обоих флангах, обладает невероятной скоростью. Он очень хорош!» — приводит слова Гвардиолы инсайдер Романо в социальных сетях.

В минувшем сезоне Савио принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.