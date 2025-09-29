Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы с самого начала ясно дали понять, что хотим его сохранить». Гвардиола — о Савио

«Мы с самого начала ясно дали понять, что хотим его сохранить». Гвардиола — о Савио
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что бразильский вингер Савио готов подписать новый контракт с клубом.

«Мы с самого начала ясно дали понять, что хотим его сохранить… Возможно, предложение было недостаточно хорошим для клуба. Но в его возрасте он уже провёл много матчей в прошлом сезоне, может играть на обоих флангах, обладает невероятной скоростью. Он очень хорош!» — приводит слова Гвардиолы инсайдер Романо в социальных сетях.

В минувшем сезоне Савио принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
Гвардиола объяснил срыв трансфера Савио в «Тоттенхэм» минувшим летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android