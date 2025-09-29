Тренер «Барселоны» Флик отреагировал на то, что «Золотой мяч» не отдали Ламину Ямалю

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал результат голосования «Золотого мяча» и тот факт, что награда не досталась вингеру клуба Ламину Ямалю.

«Мы не можем изменить результат в борьбе за «Золотой мяч», но Ламин Ямаль попытается снова в следующем сезоне. Это большое событие для него и всех игроков», — сказал тренер на пресс-конференции после матча с «Реалом Сосьедад» в Ла Лиге.

Напомним, награду в итоге выиграл вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле. Ямаль занял в голосовании второе место.

Вчера, 28 сентября «Барселона» на своём поле со счётом 2:1 обыграла «Реал Сосьедад» и вышла на первое место в турнирной таблице испанского чемпионата.

