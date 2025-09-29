Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Барселоны» Флик отреагировал на то, что «Золотой мяч» не отдали Ламину Ямалю

Тренер «Барселоны» Флик отреагировал на то, что «Золотой мяч» не отдали Ламину Ямалю
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал результат голосования «Золотого мяча» и тот факт, что награда не досталась вингеру клуба Ламину Ямалю.

«Мы не можем изменить результат в борьбе за «Золотой мяч», но Ламин Ямаль попытается снова в следующем сезоне. Это большое событие для него и всех игроков», — сказал тренер на пресс-конференции после матча с «Реалом Сосьедад» в Ла Лиге.

Напомним, награду в итоге выиграл вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле. Ямаль занял в голосовании второе место.

Вчера, 28 сентября «Барселона» на своём поле со счётом 2:1 обыграла «Реал Сосьедад» и вышла на первое место в турнирной таблице испанского чемпионата.

Ямаль отпраздновал гол в стиле Рашфорда

Материалы по теме
Травмированный Усман Дембеле рассказал о своём состоянии перед игрой «Барселона» — «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android