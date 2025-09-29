Скидки
Главная Футбол Новости

29 сентября главные новости спорта, футбол, теннис, РПЛ, хоккей, НХЛ, футбольные трансферы

«Барселона» обошла «Реал», Мирра Андреева одолела Бузас Манейро. Главное к утру
Каталонская «Барселона» одержала победу над «Реалом Сосьедад» и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги, опередив «Реал», российская теннисистка Мирра Андреева одолела испанку Джессику Бузас Манейро и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине, в центральном матче 5-го тура Серии А «Милан» в меньшинстве обыграл «Наполи». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Милан» в меньшинстве обыграл «Наполи» и возглавил таблицу Серии А после 5-го тура.
  2. Мирра Андреева обыграла Джессику Бузас Манейро и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине.
  3. «Барселона» победила «Реал Сосьедад» и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги.
  4. «Спартак» разгромил «Пари НН» в 10-м туре РПЛ благодаря дублю Жедсона Фернандеша.
  5. Рублёв и Хачанов на отказе соперников вышли в полуфинал парного турнира в Пекине.
  6. Семь очков Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Ванкувер».
  7. BBC сообщил позицию руководства «МЮ» по будущему Рубена Аморима.
  8. «Вашингтон» без Овечкина обыграл «Нью-Джерси» по буллитам, Грицюк реализовал свою попытку.
  9. Сауль Гуарирапа перешёл из «Сочи» в клуб «Шарджа» из ОАЭ.
  10. ПАОК упустил победу над «Астерасом», Чалов забил гол с пенальти.

Главные новости дня

Топ-матчи понедельника: российский футбол, жара в КХЛ и теннис
