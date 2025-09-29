«Барселона» обошла «Реал», Мирра Андреева одолела Бузас Манейро. Главное к утру

Каталонская «Барселона» одержала победу над «Реалом Сосьедад» и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги, опередив «Реал», российская теннисистка Мирра Андреева одолела испанку Джессику Бузас Манейро и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине, в центральном матче 5-го тура Серии А «Милан» в меньшинстве обыграл «Наполи». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

