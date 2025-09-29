Скидки
Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о предстоящем матче с «Реалом» в ЛЧ

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о предстоящем матче с мадридским «Реалом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы постараемся оправдать ожидания болельщиков. Мы должны выступить достойно. Я не хочу сейчас говорить о результате — в первую очередь мы должны показать достойную игру. Мне кажется, в такие периоды объединяется весь Казахстан, а не только болельщики «Кайрата». Мы это уже чувствовали в предварительных матчах Лиги чемпионов — была поддержка со всего Казахстана», — приводит слова Уразбахтина Sport-pulse.kz.

Матч Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом» состоится 30 сентября в Алма-Ате на стадионе «Центральный», начало – в 19:45 мск.

Новости. Футбол
