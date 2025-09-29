Скидки
«Для меня это стало большим сюрпризом». 38-летний Мартынович — об участии в ЛЧ

«Для меня это стало большим сюрпризом». 38-летний Мартынович — об участии в ЛЧ
Комментарии

38-летний капитан алматинского «Кайрата» Александр Мартынович поделился эмоциями от участия в Лиге чемпионов.

«Не буду лукавить: для меня это стало большим сюрпризом. Но когда я подписывал контракт, я не ехал сюда заканчивать, у нас были задачи выиграть чемпионство, поиграть в еврокубках. Нам повезло, что мы прошли все стадии и дошли до основного раунда. Лига чемпионов — это главный турнир в мире, мечта всех футболистов поиграть там, на больших стадионах. Поэтому все к этому, очень долго шли. Лично для меня Лига чемпионов, это турнир куда тяжело попасть, поэтому это большой успех», — сказал Мартынович в эфире телеканала Qsport.

Матч Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом» состоится 30 сентября в Алма-Ате на стадионе «Центральный», начало – в 19:45 мск.

Комментарии
