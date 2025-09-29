Скидки
«Там такие же люди играют». Тренер «Кайрата» — об игроках «Реала»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин ответил на вопрос о давлении из-за противостояния со звёздными футболистами мадридского «Реала» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Там такие же люди играют. Мы знаем, что у них тяжелый график — три игры за 7–8 дней, длительный перелёт. Это тоже важно. Мы на себе это испытали. Конечно, приезд таких игроков — это большая мотивация для наших ребят. На их фоне можно проверить свои качества как игроков», — приводит слова тренера пресс-служба РСК города Алматы.

Матч Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом» состоится 30 сентября в Алма-Ате на стадионе «Центральный», начало – в 19:45 мск.

