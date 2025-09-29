«Это большой матч, который мы все ждали». Мартынович — об игре «Кайрата» с «Реалом» в ЛЧ

38-летний капитан алма-атинского «Кайрата» Александр Мартынович высказался по поводу предстоящего матча с мадридским «Реалом» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Это большой матч, который мы все ждали. Хочется выйти на поле и получить удовольствие от футбола, от этой атмосферы, которая 100% будет замечательная. Хочется насладиться», — сказал Мартынович в эфире телеканала Qsport.

Матч Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом» состоится 30 сентября в Алма-Ате на стадионе «Центральный», начало – в 19:45 мск. В матче 1-го тура «Кайрат» проиграл «Спортингу» (1:4), а «Реал» победил «Марсель» (2:1).