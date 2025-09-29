Скидки
Тренер «Кайрата» Уразбахтин: для нас матч с «Реалом» — это мечта и экзамен одновременно

Комментарии

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин поделился ожиданиями накануне матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
— Можете поделиться ожиданиями перед матчем с «Реалом»?
— Ожидание большого футбольного праздника! Для клуба и для Казахстана это историческое событие. Все в предвкушении увидеть звёзд мирового уровня. Тем более «Реал» приехал в оптимальном составе. Мы горим желанием проверить себя, для нас это мечта и экзамен одновременно, — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом» состоится 30 сентября в Алма-Ате на стадионе «Центральный», начало – в 19:45 мск.

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов

