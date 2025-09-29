Гендиректор «Балтики» Измайлов допустил подачу протеста на удаление Андраде в игре с ЦСКА

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу армейской команды. Измайлов также заявил, что у него есть вопросы по поводу удаления Кевина Андраде на 83-й минуте матча с ЦСКА. В «Балтике» не исключают возможную подачу протеста на данное решение арбитра

«Любое поражение расстраивает. Есть вопросы по удалению Андраде. Обсудим и решим, будем ли подавать протест», — сказал Равиль Измайлов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.