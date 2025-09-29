Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Балтики» Измайлов допустил подачу протеста на удаление Андраде в игре с ЦСКА

Гендиректор «Балтики» Измайлов допустил подачу протеста на удаление Андраде в игре с ЦСКА
Комментарии

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу армейской команды. Измайлов также заявил, что у него есть вопросы по поводу удаления Кевина Андраде на 83-й минуте матча с ЦСКА. В «Балтике» не исключают возможную подачу протеста на данное решение арбитра

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

«Любое поражение расстраивает. Есть вопросы по удалению Андраде. Обсудим и решим, будем ли подавать протест», — сказал Равиль Измайлов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android