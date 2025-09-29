Гендиректор «Балтики» Измайлов допустил подачу протеста на удаление Андраде в игре с ЦСКА
Поделиться
Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу армейской команды. Измайлов также заявил, что у него есть вопросы по поводу удаления Кевина Андраде на 83-й минуте матча с ЦСКА. В «Балтике» не исключают возможную подачу протеста на данное решение арбитра
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'
Удаления: нет / Андраде – 83'
«Любое поражение расстраивает. Есть вопросы по удалению Андраде. Обсудим и решим, будем ли подавать протест», — сказал Равиль Измайлов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 сентября 2025
-
09:53
-
09:40
-
09:27
-
09:25
-
09:19
-
09:15
-
09:10
-
08:45
-
08:30
-
08:26
-
08:15
-
08:14
-
08:10
-
08:08
-
08:00
-
07:58
-
07:55
-
07:25
-
07:11
-
06:56
-
06:50
-
06:45
-
06:25
-
05:59
-
05:52
-
05:46
-
05:31
-
04:56
-
04:54
-
04:43
-
04:31
-
04:22
-
04:03
-
03:58
-
03:45