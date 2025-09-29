Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 29 сентября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 29 сентября, пройдут шесть матчей в рамках 12-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 29 сентября (время — московское):

15:00. «Спартак» Кострома – «Волга» Ульяновск;

15:00. «Енисей» – «Торпедо» Москва;

16:30. «Урал» – «СКА-Хабаровск»;

18:30. «Родина» – «Сокол»;

19:00. «Черноморец» – «КАМАЗ»;

19:30. «Нефтехимик» – «Арсенал» Тула.

По состоянию на сегодняшний день турнирную таблицу возглавляет костромской «Спартак» с 26 очками, вторым идёт екатеринбургский «Урал» (24), третьим — воронежский «Факел» (24), четвёртым — «Челябинск» (22), пятым — волгоградский «Ротор» (21). В зоне вылета располагаются саратовский «Сокол» (8), «Чайка» из Песчанокопского (7) и московское «Торпедо» (6).