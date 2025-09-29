«Знали, что надо делать, но у нас не получилось». Кунья — о поражении «МЮ» от «Брентфорда»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья прокомментировал поражение в матче с «Брентфордом» (1:3) в 6-м туре чемпионата Англии.

«Мы знали, что надо делать, но у нас не получилось. Соперник действовал эффективнее: они создавали моменты и забивали. Никаких отговорок. Мы знали, как они будут играть, и они просто выполнили свой план. Мы знаем – я всегда это повторяю – как важно биться за этот клуб. Мы выходим на каждый матч за победой, и, когда так проигрываешь, это отвратительное чувство. Каждый хочет и должен делать больше. Конечно, нам нужно собраться и идти дальше – другого пути нет», – приводит слова Куньи пресс-служба «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» с семью очками идёт 13-м в таблице АПЛ, «Брентфорд» с тем же количеством очков располагается на 11-й строчке.