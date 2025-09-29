Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Знали, что надо делать, но у нас не получилось». Кунья — о поражении «МЮ» от «Брентфорда»

«Знали, что надо делать, но у нас не получилось». Кунья — о поражении «МЮ» от «Брентфорда»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья прокомментировал поражение в матче с «Брентфордом» (1:3) в 6-м туре чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тьяго – 8'     2:0 Тьяго – 20'     2:1 Шешко – 26'     3:1 Йенсен – 90+5'    

«Мы знали, что надо делать, но у нас не получилось. Соперник действовал эффективнее: они создавали моменты и забивали. Никаких отговорок. Мы знали, как они будут играть, и они просто выполнили свой план. Мы знаем – я всегда это повторяю – как важно биться за этот клуб. Мы выходим на каждый матч за победой, и, когда так проигрываешь, это отвратительное чувство. Каждый хочет и должен делать больше. Конечно, нам нужно собраться и идти дальше – другого пути нет», – приводит слова Куньи пресс-служба «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» с семью очками идёт 13-м в таблице АПЛ, «Брентфорд» с тем же количеством очков располагается на 11-й строчке.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брентфорду» в матче АПЛ, Бруну Фернандеш не забил пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android