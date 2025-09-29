Скидки
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Балтики» Петров: ничья была бы справедливым результатом в матче с ЦСКА

Комментарии

Полузащитник калининградской «Балтики» Илья Петров прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу армейской команды. «Балтика» играла в меньшинстве с 83-й минуты после удаления Кевина Андраде.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

«Все 95 минут всё шло к ничьей, но мы совершили ошибку в концовке, сами подарили стандарт ЦСКА и пропустили гол. Было бы справедливее, если бы матч закончился ничьей. А ЦСКА — хорошая команда, показывает хорошую игру этом году, молодцы», — сказал Илья Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

