Полузащитник «Балтики» Петров: ничья была бы справедливым результатом в матче с ЦСКА
Поделиться
Полузащитник калининградской «Балтики» Илья Петров прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу армейской команды. «Балтика» играла в меньшинстве с 83-й минуты после удаления Кевина Андраде.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'
Удаления: нет / Андраде – 83'
«Все 95 минут всё шло к ничьей, но мы совершили ошибку в концовке, сами подарили стандарт ЦСКА и пропустили гол. Было бы справедливее, если бы матч закончился ничьей. А ЦСКА — хорошая команда, показывает хорошую игру этом году, молодцы», — сказал Илья Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 сентября 2025
-
09:53
-
09:40
-
09:27
-
09:25
-
09:19
-
09:15
-
09:10
-
08:45
-
08:30
-
08:26
-
08:15
-
08:14
-
08:10
-
08:08
-
08:00
-
07:58
-
07:55
-
07:25
-
07:11
-
06:56
-
06:50
-
06:45
-
06:25
-
05:59
-
05:52
-
05:46
-
05:31
-
04:56
-
04:54
-
04:43
-
04:31
-
04:22
-
04:03
-
03:58
-
03:45