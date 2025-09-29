«Судейка поддушивал». Игрок «Балтики» Петров — об удалении Андраде в матче с ЦСКА

Полузащитник калининградской «Балтики» Илья Петров прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу армейской команды. «Балтика» играла в меньшинстве с 83-й минуты после удаления Кевина Андраде.

«Посмотрел эпизод с красной карточкой Андраде, там вообще был офсайд у нападающего. Но VAR не смотрит вторые жёлтые, поэтому ничего не поделать — судейка поддушивал. За 10 туров это первое такое судейство прям с первых минут», — сказал Петров в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.