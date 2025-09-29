Радимов: Станкович должен понять, что ребятам спокойнее, когда его нет на бровке

Бывший игрок и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что футболисты «Спартака» играют спокойнее во время дисквалификации главного тренера команды Деяна Станковича. В матче 10-го тура Мир РПЛ красно-белые обыграли «Пари НН» (3:0). Станкович отбывает месячную дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра Егора Егорова.

«Станкович сам должен понять, что ребятам спокойнее, когда его нет на бровке, потому что им тоже передаётся тот нерв. Он должен скорректировать своё поведение. Мы видим, что в такой ситуации у них получается лучше играть», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.