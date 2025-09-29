Скидки
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Барселоны» стал самым молодым футболистом, сыгравшим в этом сезоне Ла Лиги

Полузащитник «Барселоны» стал самым молодым футболистом, сыгравшим в этом сезоне Ла Лиги
Полузащитник «Барселоны» Педро Фернандес стал самым молодым футболистом, сыгравшим в нынешнем сезоне чемпионата Испании по футболу, сообщил статистический портал Opta.

Вчера, 28 сентября, игрок в возрасте 17 лет и 259 дней вышел на поле в стартовом составе на матч 7-го тура с «Реалом Сосьедад» (2:1).

Испания — Примера . 7-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Одриосола – 31'     1:1 Кунде – 43'     2:1 Левандовски – 59'    

Это дебютный матч Педро Фернандеса в Ла Лиге, он отыграл весь первый тайм и был заменён в перерыве. У игрока двойное гражданство — Испания/Филиппины. Фернандес превзошёл защитника «Хетафе» Давинчи, которому на момент дебюта в этом сезоне Ла Лиги с «Сельтой» было 17 лет и 305 дней.

«Барселона» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, «Реал Сосьедад» с пятью очками находится на 17-й строчке.

В следующем туре каталонцы 5 октября сыграют в гостях с «Севильей», команда из Страны Басков в тот же день примет на своём поле «Райо Вальекано».

