Одриосола побил рекорд Давида Сильвы в «Реале Сосьедад», забив «Барселоне» в Ла Лиге

Защитник «Реала Сосьедад» Альваро Одриосола стал самым возрастным игроком, забившим свой первый гол за баскскую команду в чемпионате Испании после Давида Сильвы в 2020 году, сообщает статистический портал Opta.

Одриосола отличился в матче 7-го тура Ла Лиги с «Барселоной» на 31-й минуте с паса Андера Барренечеа. Это его дебютный мяч за «Реал Сосьедад», игроку на момент матча исполнилось 29 лет 288 дней. В ноябре 2020-го Давид Сильва забивал первый мяч за клуб в возрасте 34 лет и 298 дней.

«Реал Сосьедад» с пятью очками находится на 17-й строчке в таблице чемпионата Испании. В следующем туре 5 октября «Реал Сосьедад» примет «Райо Вальекано».