Одриосола побил рекорд Давида Сильвы в «Реале Сосьедад», забив «Барселоне» в Ла Лиге
Защитник «Реала Сосьедад» Альваро Одриосола стал самым возрастным игроком, забившим свой первый гол за баскскую команду в чемпионате Испании после Давида Сильвы в 2020 году, сообщает статистический портал Opta.
Испания — Примера . 7-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Одриосола – 31' 1:1 Кунде – 43' 2:1 Левандовски – 59'
Одриосола отличился в матче 7-го тура Ла Лиги с «Барселоной» на 31-й минуте с паса Андера Барренечеа. Это его дебютный мяч за «Реал Сосьедад», игроку на момент матча исполнилось 29 лет 288 дней. В ноябре 2020-го Давид Сильва забивал первый мяч за клуб в возрасте 34 лет и 298 дней.
«Реал Сосьедад» с пятью очками находится на 17-й строчке в таблице чемпионата Испании. В следующем туре 5 октября «Реал Сосьедад» примет «Райо Вальекано».
