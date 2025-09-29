Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Одриосола побил рекорд Давида Сильвы в «Реале Сосьедад», забив «Барселоне» в Ла Лиге

Одриосола побил рекорд Давида Сильвы в «Реале Сосьедад», забив «Барселоне» в Ла Лиге
Комментарии

Защитник «Реала Сосьедад» Альваро Одриосола стал самым возрастным игроком, забившим свой первый гол за баскскую команду в чемпионате Испании после Давида Сильвы в 2020 году, сообщает статистический портал Opta.

Испания — Примера . 7-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Одриосола – 31'     1:1 Кунде – 43'     2:1 Левандовски – 59'    

Одриосола отличился в матче 7-го тура Ла Лиги с «Барселоной» на 31-й минуте с паса Андера Барренечеа. Это его дебютный мяч за «Реал Сосьедад», игроку на момент матча исполнилось 29 лет 288 дней. В ноябре 2020-го Давид Сильва забивал первый мяч за клуб в возрасте 34 лет и 298 дней.

«Реал Сосьедад» с пятью очками находится на 17-й строчке в таблице чемпионата Испании. В следующем туре 5 октября «Реал Сосьедад» примет «Райо Вальекано».

