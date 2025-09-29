«Главное, что не потеряли очко». Игрок «Краснодара» Аугусто — о матче с «Ростовом»

Бразильский полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался по итогам матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча между чёрно-зелёными и жёлто-синими состоялась 27 сентября. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступил Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Игра завершилась вничью — 0:0.

«Мы хотели играть в свой футбол и контролировать игру, но команда соперника пыталась играть в длинный пас. Так действовать сложно, но мы старались выложиться на максимум. Главное сейчас то, что мы не потеряли это очко», — приводит слова Аугусто «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ростов» — 11-й (10).