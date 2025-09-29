Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Главное, что не потеряли очко». Игрок «Краснодара» Аугусто — о матче с «Ростовом»

«Главное, что не потеряли очко». Игрок «Краснодара» Аугусто — о матче с «Ростовом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался по итогам матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча между чёрно-зелёными и жёлто-синими состоялась 27 сентября. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступил Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Игра завершилась вничью — 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар

«Мы хотели играть в свой футбол и контролировать игру, но команда соперника пыталась играть в длинный пас. Так действовать сложно, но мы старались выложиться на максимум. Главное сейчас то, что мы не потеряли это очко», — приводит слова Аугусто «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ростов» — 11-й (10).

Материалы по теме
Сборная 10-го тура РПЛ. Монстр из «Зенита», спаситель ЦСКА и нейтрализаторы «Краснодара»
Сборная 10-го тура РПЛ. Монстр из «Зенита», спаситель ЦСКА и нейтрализаторы «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android