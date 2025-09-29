Скидки
Глушенков — самый эффективный бомбардир РПЛ после перехода в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков сейчас является самым эффективным бомбардиром Мир РПЛ.

Как подсчитал «Яндекс Спорттех», после перехода в «Зенит» Глушенков забивает по голу каждые 124 минуты 36 секунд. Это лучший результат среди всех игроков с более чем пятью голами за последние два сезона.

Ближайшие преследователи Глушенкова – форвард «Спартака» Манфред Угальде (141 минута 57 секунд на гол) и нападающий «Рубина» Мирлинд Даку (151 минута 16 секунд на гол).

После 10 туров чемпионата России ЦСКА находится на первом месте в таблице, имея в активе 21 очко. На второй и третьей строчках расположились «Локомотив» и «Краснодар», у которых по 20 очков. Следующими идут «Зенит», набравший 19 очков, и «Спартак» (18).

