«Салам Алейкум, брат!» Болельщик в Казахстане обратился к Мбаппе, футболист отреагировал

В социальных сетях появилось забавное видео с участием форварда «Реала» Килиана Мбаппе. Француз вместе с командой прибыл в Казахстан на предстоящий матч Лиги чемпионом с «Кайратом». На входе в отель стояло несколько казахстанских болельщиков. Один из них обратился к проходящему Мбаппе со словами: «Салам Алейкум, брат!» Нападающий «Реала» не проигнорировал это приветствие — он с улыбкой «отбил кулачок» болельщику.

Болельщик в Казахстане поприветствовал Мбаппе. Видео:

Матч между «Кайратом» и «Реалом» состоится завтра, 30 сентября, в Алма-Ате на стадионе «Центральный», начало – в 19:45 мск. В матче 1-го тура «Кайрат» проиграл «Спортингу» (1:4), а «Реал» победил «Марсель» (2:1).