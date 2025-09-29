Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Больше удача, чем закономерность». Червиченко — о победе ЦСКА над «Балтикой»

«Больше удача, чем закономерность». Червиченко — о победе ЦСКА над «Балтикой»
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал исход матча ПФК ЦСКА — «Балтика». Команды встретились в рамках 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Москвичи добыли победу со счётом 1:0 благодаря голу на 90+5-й минуте игры.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

«Балтика» хороша, злющая. В начале матча они полезли в атаку, и пытались загнать ЦСКА на их половину поля. Доставляли много хлопот в начале. Ближе к середине игры всё встало на свои места. Больше удача, чем закономерность, что ЦСКА выиграл. Хотя по матчу преимущество было на их стороне», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Сборная 10-го тура РПЛ. Монстр из «Зенита», спаситель ЦСКА и нейтрализаторы «Краснодара»
Сборная 10-го тура РПЛ. Монстр из «Зенита», спаситель ЦСКА и нейтрализаторы «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android