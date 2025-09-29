«Больше удача, чем закономерность». Червиченко — о победе ЦСКА над «Балтикой»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал исход матча ПФК ЦСКА — «Балтика». Команды встретились в рамках 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Москвичи добыли победу со счётом 1:0 благодаря голу на 90+5-й минуте игры.

«Балтика» хороша, злющая. В начале матча они полезли в атаку, и пытались загнать ЦСКА на их половину поля. Доставляли много хлопот в начале. Ближе к середине игры всё встало на свои места. Больше удача, чем закономерность, что ЦСКА выиграл. Хотя по матчу преимущество было на их стороне», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.