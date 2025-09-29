«Спартак» Кс — «Волга» Ул: онлайн-трансляция матча 12-го тура Первой лиги начнётся в 15:00

Сегодня, 29 сентября, состоится матч 12-го тура Лиги PARI между костромским «Спартаком» и ульяновской «Волгой». Игра пройдёт на стадионе «СШОР имени Александра Голубева — Урожай» в Караваеве (Костромская область). В качестве главного арбитра встречи выступит Николай Волошин. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 11 матчей Первой лиги костромской «Спартак» набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Волга» заработала 11 очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре костромичи в гостях обыграли «Чайку» (4:2), ульяновская команда дома потерпела поражение от нижнекамского «Нефтехимика» (1:4).