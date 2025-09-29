«Урал» — «СКА-Хабаровск»: онлайн-трансляция матча 12-го тура Первой лиги начнётся в 16:30

Сегодня, 29 сентября, состоится матч 12-го тура Лиги PARI между екатеринбургским «Уралом» и «СКА-Хабаровск». Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Станислав Матвеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 11 матчей Первой лиги уральцы набрали 24 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Хабаровская команда заработала 13 очков и располагается на 11-й строчке.

В минувшем туре «Урал» дома сыграл вничью с волгоградским «Ротором» (0:0), «СКА-Хабаровск» на своём поле одолел новороссийский «Черноморец» (1:0).