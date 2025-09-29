Гендиректор «Балтики» Измайлов: не вижу эпатажа в поведении Талалаева

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о поведении главного тренера калининградской команды Андрея Талалаева.

«Я не думаю, что Андрей Викторович ведёт себя эпатажно. Он часто общается с прессой, и это хорошо. Мы видим количество болельщиков на трибунах. Мне кажется, моментами перекричали болельщиков ЦСКА на их домашнем стадионе. Это в том числе благодаря работе с прессой. Я не вижу эпатажа в его поведении», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По состоянию на сегодняшний день «Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 17 очков.