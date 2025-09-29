Дмитрий Чистяков: «съел» ли я Кордобу? Он не забил, можно быть довольным собой

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков высказался по итогам матча 10-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Встреча между чёрно-зелёными и жёлто-синими состоялась 27 сентября. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступил Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Игра завершилась вничью — 0:0.

«В матче против «Краснодара» я «съел» Кордобу? Не могу давать оценку. По личным ощущениям я доволен игрой. Но не могу ответить: съел или не съел. Ничего не дал ему сделать, значит, переиграл? Надо посмотреть статистику. Если он не забил, то можно быть довольным собой», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ростов» — 11-й (10).