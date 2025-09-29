Скидки
КДК РФС рассмотрит опоздание «БроукБойз» на кубковый матч с «Соколом»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит опоздание медиафутбольного клуба «БроукБойз» на матч 1/32 финала Пути регионов Кубка России с саратовским «Соколом». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Сокола».

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
23 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Broke Boys
Окончен
0 : 2
Сокол
Саратов
0:1 Доля – 17'     0:2 Глойдман – 50'    
Удаления: Коробов – 68' / нет

«КДК рассмотрит удаление футболиста «БроукБойз» Корбова за оскорбительное поведение и задержку начала матча на 13 минут по вине «БроукБойз». Команда не предоставила сопернику мячи для разминки. В результате футболисты «Сокола» разминались без мячей», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

