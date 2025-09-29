КДК РФС рассмотрит опоздание «БроукБойз» на кубковый матч с «Соколом»
Поделиться
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит опоздание медиафутбольного клуба «БроукБойз» на матч 1/32 финала Пути регионов Кубка России с саратовским «Соколом». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Сокола».
Fonbet Кубок России . 1/32 финала
23 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Broke Boys
Окончен
0 : 2
Сокол
Саратов
0:1 Доля – 17' 0:2 Глойдман – 50'
Удаления: Коробов – 68' / нет
«КДК рассмотрит удаление футболиста «БроукБойз» Корбова за оскорбительное поведение и задержку начала матча на 13 минут по вине «БроукБойз». Команда не предоставила сопернику мячи для разминки. В результате футболисты «Сокола» разминались без мячей», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 сентября 2025
-
11:27
-
11:26
-
11:25
-
11:22
-
11:20
-
11:18
-
11:18
-
11:16
-
11:15
-
11:14
-
11:10
-
11:08
-
11:04
-
11:01
-
11:00
-
10:53
-
10:33
-
10:32
-
10:32
-
10:26
-
10:22
-
10:21
-
10:05
-
10:01
-
09:53
-
09:40
-
09:27
-
09:25
-
09:19
-
09:15
-
09:10
-
08:45
-
08:30
-
08:26
-
08:15