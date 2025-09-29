Суперкомпьютер назвал «Зенит» фаворитом чемпионской гонки РПЛ после 10 туров

Суперкомпьютер Opta обновил рейтинг фаворитов в гонке за чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 после матчей 10-го тура чемпионата.

Фото: Телеграм-канал Opta Sports

Главным фаворитом является «Зенит», чьи шансы на чемпионство оцениваются в 37,4%. Шансы московского ЦСКА на первое место оцениваются в 30,3%, «Краснодара» — в 18,6%, «Локомотива» — в 7,7%, московского «Спартака» — в 4,3%, «Динамо» — в 1%. Также шансы на чемпионство в РПЛ имеют «Балтика» (0,6%) и «Рубин» (0,1%).

Главные претенденты на вылет в Первую лигу с последнего места — «Сочи» (53,1%), «Пари НН» (20,7%), «Оренбург» (15,8%) и «Акрон» (7,6%).

После 10 туров чемпионата России ЦСКА находится на первом месте в таблице, имея в активе 21 очко. На второй и третьей строчках расположились «Локомотив» и «Краснодар», у которых по 20 очков. Следующими идут «Зенит», набравший 19 очков, и «Спартак» (18).