КДК РФС рассмотрит скандирование болельщиков «Ахмата» в адрес игрока «Акрона» Дзюбы
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит скандирование болельщиков «Ахмата» в адрес нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы по ходу игры 10-го тура Мир РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Касинтура – 3' 2:0 Мансилья – 72' 3:0 Мансилья – 90+1'
«КДК рассмотрит появление на футбольном поле посторонних лиц после окончания матча и скандирование болельщиками «Ахмата» оскорбительных выражений в адрес Дзюбы», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Матч «Ахмат» — «Акрон» состоялся 27 сентября. Встреча прошла в Грозном и завершилась победой местной команды со счётом 3:0.
