КДК РФС рассмотрит скандирование болельщиков «Ахмата» в адрес игрока «Акрона» Дзюбы

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит скандирование болельщиков «Ахмата» в адрес нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы по ходу игры 10-го тура Мир РПЛ.

«КДК рассмотрит появление на футбольном поле посторонних лиц после окончания матча и скандирование болельщиками «Ахмата» оскорбительных выражений в адрес Дзюбы», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Матч «Ахмат» — «Акрон» состоялся 27 сентября. Встреча прошла в Грозном и завершилась победой местной команды со счётом 3:0.