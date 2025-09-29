«В нашу страну пришёл футбольный праздник». Уразбахтин — о матче «Кайрата» с «Реалом»

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча состоится во вторник, 30 сентября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.

«Для всего Казахстана, для «Кайрата» — этот матч исторический. Матч, выходящий за рамки обычного. Все с нетерпением ждём завтрашнюю игру. Футбольный праздник, можно сказать, что пришёл в нашу страну. Мы рады, что такой клуб, как «Реал», приехал в Казахстан. Очень рады такому событию», — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.