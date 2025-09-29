«В нашу страну пришёл футбольный праздник». Уразбахтин — о матче «Кайрата» с «Реалом»
Поделиться
Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча состоится во вторник, 30 сентября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Для всего Казахстана, для «Кайрата» — этот матч исторический. Матч, выходящий за рамки обычного. Все с нетерпением ждём завтрашнюю игру. Футбольный праздник, можно сказать, что пришёл в нашу страну. Мы рады, что такой клуб, как «Реал», приехал в Казахстан. Очень рады такому событию», — передаёт слова Уразбахтина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 сентября 2025
-
11:27
-
11:26
-
11:25
-
11:22
-
11:20
-
11:18
-
11:18
-
11:16
-
11:15
-
11:14
-
11:10
-
11:08
-
11:04
-
11:01
-
11:00
-
10:53
-
10:33
-
10:32
-
10:32
-
10:26
-
10:22
-
10:21
-
10:05
-
10:01
-
09:53
-
09:40
-
09:27
-
09:25
-
09:19
-
09:15
-
09:10
-
08:45
-
08:30
-
08:26
-
08:15