Главная Футбол Новости

«Любая ошибка будет дорого стоить». Защитник «Кайрата» Сорокин — о матче с «Реалом»

Защитник «Кайрата» Егор Сорокин высказался в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча состоится во вторник, 30 сентября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
— Какая царит атмосфера в команде? Есть понимание, что игра против топ-клуба?
— Чем ближе матч — тем больше идёт концентрация. Есть напряжение, которое не связано с боязнью. Оно связано с концентрацией. Все понимают, что «Реал» — топ-клуб. Любая ошибка будет дорого стоить. Команда ждёт завтрашний матч, — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Кайрат» — «Реал». Без шансов, но всё равно круто!
«Кайрат» — «Реал». Без шансов, но всё равно круто!
