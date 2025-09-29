«Любая ошибка будет дорого стоить». Защитник «Кайрата» Сорокин — о матче с «Реалом»

Защитник «Кайрата» Егор Сорокин высказался в преддверии матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча состоится во вторник, 30 сентября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:45 по московскому времени.

— Какая царит атмосфера в команде? Есть понимание, что игра против топ-клуба?

— Чем ближе матч — тем больше идёт концентрация. Есть напряжение, которое не связано с боязнью. Оно связано с концентрацией. Все понимают, что «Реал» — топ-клуб. Любая ошибка будет дорого стоить. Команда ждёт завтрашний матч, — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.