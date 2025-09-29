Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК РФС накажет ЦСКА за опоздание Челестини на флеш-интервью на 25 минут

КДК РФС накажет ЦСКА за опоздание Челестини на флеш-интервью на 25 минут
Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет ПФК ЦСКА за опоздание главного тренера Фабио Челестини на интервью после матча с «Балтикой». Специалист задержался на 25 минут. Армейцы обыграли соперника со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

«КДК рассмотрит опоздание на послематчевое флеш-интервью главного тренера ЦСКА Челестини на 25 минут. Также рассмотрим неподобающее поведение команды «Балтика», предупреждение четырёх футболистов, одного официального лица клуба и удаление одного футболиста», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Сборная 10-го тура РПЛ. Монстр из «Зенита», спаситель ЦСКА и нейтрализаторы «Краснодара»
Сборная 10-го тура РПЛ. Монстр из «Зенита», спаситель ЦСКА и нейтрализаторы «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android