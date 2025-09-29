КДК РФС накажет ЦСКА за опоздание Челестини на флеш-интервью на 25 минут
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет накажет ПФК ЦСКА за опоздание главного тренера Фабио Челестини на интервью после матча с «Балтикой». Специалист задержался на 25 минут. Армейцы обыграли соперника со счётом 1:0.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'
Удаления: нет / Андраде – 83'
«КДК рассмотрит опоздание на послематчевое флеш-интервью главного тренера ЦСКА Челестини на 25 минут. Также рассмотрим неподобающее поведение команды «Балтика», предупреждение четырёх футболистов, одного официального лица клуба и удаление одного футболиста», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
