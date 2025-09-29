Скидки
Главная Футбол Новости

КДК РФС рассмотрит задержку выхода игроков «Пари НН» на поле в матче со «Спартаком»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит задержку выхода футболистов «Пари НН» на поле в матче 10-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10'     2:0 Фернандеш – 36'     3:0 Фернандеш – 64'    

«КДК рассмотрит систематический выход за пределы зоны главного тренера «Пари НН» Шпилевского, а также задержку выхода команды «Пари НН» из раздевалки на две минуты перед началом второго тайма и систематический выход из технической зоны тренера «Спартака» Сакича», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Пари НН» — 15-й (6).

