КДК РФС рассмотрит задержку выхода игроков «Пари НН» на поле в матче со «Спартаком»
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит задержку выхода футболистов «Пари НН» на поле в матче 10-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком» (0:3).
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10' 2:0 Фернандеш – 36' 3:0 Фернандеш – 64'
«КДК рассмотрит систематический выход за пределы зоны главного тренера «Пари НН» Шпилевского, а также задержку выхода команды «Пари НН» из раздевалки на две минуты перед началом второго тайма и систематический выход из технической зоны тренера «Спартака» Сакича», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Пари НН» — 15-й (6).
